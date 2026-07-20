Presentan maqueta de monumento en memoria de las víctimas del vuelo 901 de Alas Chiricanas

La organización Conciencia Viva presentó la maqueta del Monumento Conciencia Viva, una obra diseñada por la artista panameña Olga Sinclair que busca honrar de forma permanente a las 20 víctimas del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994.

El proyecto fue dado a conocer durante una conferencia realizada con motivo del 32.º aniversario del atentado, en la que familiares de las víctimas y miembros de la organización reiteraron su llamado para que las investigaciones continúen hasta esclarecer completamente el caso.

El monumento está proyectado para construirse en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera.

“La memoria de las víctimas nos une y nos recuerda que la paz y la justicia deben defenderse todos los días. Hoy confiamos en que este proceso permitirá seguir avanzando hacia la verdad”, expresó Alberto Levy, miembro del Comité Conciencia Viva.

Levy indicó que la información oficial divulgada en 2019, que señaló al grupo Hezbolá como responsable del atentado, representó un avance importante; sin embargo, sostuvo que aún es necesario determinar si participaron otras personas y establecer todas las responsabilidades materiales e intelectuales.

La organización también reconoció el trabajo del Ministerio Público y la cooperación nacional e internacional en las investigaciones, aunque solicitó que se asignen los recursos humanos y técnicos necesarios para profundizar las pesquisas.

“Las familias hemos esperado este momento durante treinta y dos años. Seguiremos confiando en que la justicia honrará la memoria de quienes ya no están con nosotros”, manifestó Marta Márquez, madre de José Antonio González, una de las víctimas.

Conciencia Viva señaló que el monumento busca mantener viva la memoria de las víctimas y reforzar el compromiso del país con la verdad, la justicia y la defensa de la convivencia pacífica.

El vuelo 901 de Alas Chiricanas explotó el 19 de julio de 1994, pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Colón con destino a Ciudad de Panamá, causando la muerte de las 20 personas que viajaban a bordo. El caso permanece bajo investigación por las autoridades panameñas.