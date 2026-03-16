Presidente de Alemania califica a Panamá como “un socio fiable” tras reunión con Mulino

Los presidentes de Panamá y Alemania anunciaron el relanzamiento de sus relaciones diplomáticas y comerciales, con el fin de impulsar sus programas de cooperación y dar paso a más inversiones durante la visita oficial del mandatario europeo, según informó el despacho de prensa de la Presidencia de la República.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recalcó que esta primera visita oficial a Panamá se realiza en un momento en que las reglas del juego del orden mundial están siendo “atacadas”, por lo cual es su intención fortalecer los lazos con socios confiables como Panamá.

“Lo que buscamos son asociaciones con países soberanos, seguros de sí mismos, que pueden ofrecernos algo y a los que nosotros podemos ofrecer algo”, recalcó Steinmeier. “América Latina no es el patio trasero de nadie; es un gran espacio con su propia historia y su independencia, y Panamá es un importante socio económico y comercial en la región”, apuntó.

El presidente alemán reconoció que Panamá se ha convertido en un hub internacional muy importante en logística y servicios, y que puede aumentar aún más su potencial en otros sectores, tales como las energías renovables.

“La neutralidad y la soberanía del Canal de Panamá deben estar por encima de cualquier duda. Esta es la opinión de la gran mayoría de los Estados del mundo y también la opinión de Alemania”, señaló. “Dentro de Naciones Unidas, Panamá es un socio fiable. Panamá es miembro no permanente del Consejo de Seguridad. En la defensa del orden basado en reglas y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, Panamá es un actor importante”, declaró Steinmeier.

Esta es la primera visita de un presidente alemán en 75 años de relaciones entre ambos países. En el encuentro se abordaron temas de geopolítica, la importancia del Canal de Panamá para el comercio mundial, la lucha contra el narcotráfico y los esfuerzos de Panamá para salir pronto de las listas discriminatorias de la Unión Europea en temas fiscales.

El presidente José Raúl Mulino expuso a la delegación la estructura del Canal de Panamá y brindó una explicación sobre los proyectos estratégicos que la vía interoceánica está preparando. El mandatario panameño destacó que ahora Panamá es un Estado asociado del Mercosur, lo que la posiciona como un complemento del bloque sudamericano para potenciar las exportaciones hacia Centroamérica y otras regiones del mundo.

Los presidentes concluyeron que la vía a seguir es fortalecer aún más las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación para impulsar el bienestar de sus pueblos en momentos en que el orden internacional sufre transformaciones.

“Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo que culmina a final de año, nuestro país trabaja en conjunto con el Gobierno de Alemania de manera constructiva por el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, la seguridad global y el principio del multilateralismo”, indicó Mulino, quien agradeció a su homólogo incluir a Panamá en su gira.

Mulino adelantó que apoyarán la aspiración de Alemania de convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2027. “Desde ya puede contar con el voto de Panamá para esa candidatura”, señaló.