Presidente de CONATO solicitará investigación de los fondos de la organización sindical

El actual presidente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados de Panamá (CONATO), Aniano Pinzón Real, anunció que solicitará al Ministerio Público que investigue la procedencia de publicaciones que lo señalan por mal manejo de los fondos del colegiado. El dirigente afirmó que también solicitará al procurador de la nación que abra una investigación a todas las organizaciones sindicales, incluida la que él representa, para que sustenten el uso de los fondos del seguro educativo.

Pinzón reveló que estará presentando en los próximos días, ante la Procuraduría y la Contraloría General de la República, una serie de documentos que prueban su gestión dentro de la organización; entre ellos, el registro de sus cuentas personales cuando se encargó de CONATO en octubre del año pasado, con un monto de B/ 749.16, y el balance de la cuenta del Banco Nacional de Panamá a nombre del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) hasta el 31 de marzo de este año, que mantiene un fondo de 108 mil balboas.

“Sobre los fondos utilizados en el último trimestre del año 2025, se presentó un informe financiero en el que se observa un descontrol en el uso de los recursos, con el cual no estuve de acuerdo, puesto que no fueron aprobados por los miembros del colegiado y mucho menos por mi persona como presidente. El informe fue entregado y reposa en el Ministerio de Trabajo”, afirmó en conferencia de prensa.