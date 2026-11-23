El presidente José Raúl Mulino logró resultados concretos para Panamá tras participar como panelista ante más de 400 líderes de América Latina y Emiratos Árabes, donde presentó al país como una potencia logística, turística y tecnológica con oportunidades en inteligencia artificial.

Invitado por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el mandatario oficializó con el premier de las Islas Vírgenes Británicas, Natalio D. Wheatley, la próxima apertura en Panamá de la Oficina de Representación para América Latina de la Comisión de Servicios Financieros de ese territorio, la segunda fuera de Hong Kong, donde está su sede desde 2014.

Además, en reunión con el jeque Shakhboot bin Nahyan de Emiratos Árabes Unidos, se acordó la creación de un Comité Empresarial con miras a un tratado comercial, el interés de invertir en los puertos panameños, la reapertura de la embajada de Emiratos Árabes en Panamá y explorar el desarrollo en tecnología e innovación con la Autoridad de Innovación Gubernamental.

Durante su intervención, Mulino resaltó la recuperación económica y el ordenamiento de las finanzas, las decisiones de su administración para modernizar el Estado potenciando la posición geográfica e invirtiendo en el Canal, los puertos y la logística como un solo sistema, así como las obras de infraestructura que se desarrollan en el país.