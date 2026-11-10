Presidente Mulino conmemora el Primer Grito de Independencia con visita a Los Santos

El presidente José Raúl Mulino encabezó este 10 de noviembre los actos por el 205 aniversario del Primer Grito de Independencia de Panamá de España, en La Villa de Los Santos, donde la conmemoración estuvo marcada por las consecuencias del terremoto del pasado 9 de octubre.

Durante su intervención, el mandatario llamó a reflexionar sobre lo ocurrido y agradeció que muchas personas sobrevivieran al sismo que afectó a varias provincias del país.

”Aquí siempre inician los desfiles, pero este año tenemos un enorme momento para reflexionar, para agradecer por la vida de tantos panameños que se salvaron en esta área del país... que nos dé fortaleza y a ellos, la paciencia para seguir mientras terminamos la gran labor de reconstrucción”, expresó.

Mulino también se refirió a los daños en las escuelas y señaló que la construcción y reparación de los planteles afectados representa un reto. Añadió que el Ministerio de Educación trabaja para que las infraestructuras estén listas al inicio del próximo año escolar.

Los actos protocolares se realizaron en el Parque de la Libertad Rufina Alfaro. Allí, Mulino izó el pabellón nacional, mientras que el alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, hizo lo propio con la bandera del distrito.

Montenegro recordó que se cumplía un mes del terremoto y pidió mantener la unidad para apoyar a las familias afectadas. También agradeció al Gobierno por la asistencia brindada a las provincias golpeadas por el movimiento sísmico.

”En esta fecha se cumple un mes del sismo que dañó nuestros hogares, que puso en riesgo a nuestras familias y a todos nuestros seres queridos; sin embargo, debemos mantenernos unidos para sacar adelante a nuestro pueblo, en conjunto con el presidente y sus ministros”, manifestó.

La ceremonia incluyó el juramento a la bandera, a cargo de Luis Moreno Saucedo, estudiante con el mayor índice académico del Instituto Coronel Segundo de Villarreal, y una ofrenda floral colocada por el mandatario. Los actos concluyeron con el Himno Santeño y el Himno Nacional.