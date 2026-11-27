Durante una gira de trabajo realizada hoy en la provincia de Chiriquí, el presidente de la República, José Raúl Mulino, garantizó que el subsidio al tanque de gas de 25 libras no será eliminado ni sufrirá incrementos, disipando así la incertidumbre generada en los últimos días.

El mandatario explicó que el tema ya fue abordado con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, y aseguró que la situación será aclarada. “Eso se va a corregir. Ayer tuve una reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional y hablamos de ese tema; eso no va a suceder. Créanmelo: el tanquecito de gas no va a correr ningún riesgo bajo ninguna perspectiva. Es un subsidio que se va a mantener y así será”, sostuvo Mulino.

Para reforzar su postura, el jefe del Ejecutivo enfatizó directamente ante los asistentes: “Cuenten con eso, que aquí no habrá aumento del tanquecito de gas”.

La aclaración presidencial responde al debate surgido tras recientes declaraciones del viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández de León, quien planteó que el Ejecutivo evalúa mecanismos para redirigir este apoyo estatal hacia los sectores más vulnerables.

Según lo expuesto por el funcionario del MEF, la intención de dichas evaluaciones, basadas en criterios socioeconómicos y niveles de vulnerabilidad, es optimizar el gasto público y frenar el uso indebido del beneficio, aunque hasta el momento no existe una definición sobre topes salariales o requisitos específicos para acceder al subsidio.