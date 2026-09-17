Presidente Mulino entregará orden de proceder para ampliar la potabilizadora Roberto Reyna en Chitré

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregará este viernes la orden de proceder para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y ampliación del sistema de abastecimiento de la planta potabilizadora Roberto Reyna, en el distrito de Chitré, provincia de Herrera. La información fue confirmada por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado del circuito 6-1, Manuel Cohen Salerno.

Cohen señaló que la problemática del agua potable en la región sobrepasa los 20 años y se agudizó durante el último año y dos meses a causa del colapso del sistema. Asimismo, afirmó que la administración anterior congeló la inversión y no licitó el proyecto a pesar de estar programado, por lo que destacó que el actual Gobierno asume con responsabilidad una emergencia prioritaria y de urgente necesidad para la población.

El parlamentario explicó que la ejecución de los trabajos tomará un par de años, aunque la obra contempla medidas paliativas y soluciones inmediatas mientras se completa el proyecto definitivo. Finalmente, aseguró que la empresa contratista se encuentra lista para iniciar las labores de manera inmediata una vez se oficialice la entrega del documento correspondiente.