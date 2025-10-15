Presidente Mulino inaugura Centro Educativo Básico General El Barrero, en Aguadulce

Este miércoles, 15 de octubre, el presidente José Raúl Mulino inauguró el Centro Educativo Básico General El Barrero, en Aguadulce, provincia de Coclé.

“Me alegra entregar la nueva escuela El Barrero en Aguadulce... 10 años esperaron por esto”, expresó Mulino en su cuenta de X.

El mandatario mencionó que “yo vi los videos de esos niños dando clases bajo árboles porque nadie les cumplió. Hoy tienen su escuela digna, segura y bonita, como se merecen.... Para que nuestros niños y niñas sigan estudiando y soñando en grande”.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Educación (Meduca), tiene una inversión de B/. 2,791,711.93.

Esta obra beneficiará a más de 300 estudiantes, ofreciendo espacios modernos y seguros para una mejor calidad educativa en beneficio de toda la comunidad, según el Meduca.