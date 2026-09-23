Presidente Mulino invita a Guyana a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

El presidente Mohamed Irfaan Ali manifestó interés en la propuesta y dijo que revisará el tema, mientras ambos gobiernos exploran acuerdos en energía, aviación, comercio y sector marítimo.

El presidente José Raúl Mulino invitó a su homólogo de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, durante una reunión bilateral sostenida en Nueva York.

El tratado establece el compromiso de mantener el Canal permanentemente neutral y abierto al tránsito pacífico de las naves de todas las naciones, de acuerdo con sus disposiciones.

Irfaan Ali manifestó interés en adherirse al tratado y señaló que revisará el tema próximamente.

Durante el encuentro, ambos mandatarios también abordaron oportunidades de cooperación en comercio, energía, industria, aviación y el sector financiero.

Mulino y Ali conversaron sobre nuevas oportunidades en la industria de la aviación, aprovechando la conectividad aérea de Panamá con distintos países del continente.

Los presidentes también acordaron explorar alianzas en los sectores marítimo y energético, tomando en cuenta la infraestructura portuaria y la conectividad que ofrece Panamá a través del Canal.

Como parte del encuentro, Ali invitó a Mulino a participar como orador de honor en un foro sobre energía que se realizará en febrero de 2027.