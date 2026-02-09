Presidente Mulino: “Necesitamos que la justicia sea menos flexible con los asesinos y pandilleros”

Este lunes el presidente José Raúl Mulino hizo un llamado enérgico a las autoridades judiciales para que se sumen, con decisiones firmes, al esfuerzo de su administración para combatir el crimen organizado.

Las declaraciones del mandatario se dieron durante el acto de graduación de más de 1,300 unidades de diferentes instituciones de seguridad pública.

El mandatario resaltó que “necesitamos que la justicia sea menos flexible y compresiva con los asesinos, pandilleros, violadores y extorsionadores que tanto daño le hacen al país. El Estado y la fuerza de seguridad hacen un gran esfuerzo para entregar los delincuentes a la justicia para que paguen por lo que le hicieron a la sociedad”.

“Se detiene a los delincuentes, se decomisan armas y droga, y con pocos días los detenidos se van para su casa como si se tratase de una falta menor. Una vez que los liberan, le dan casa por cárcel o brazalete, vuelven a traficar y ponen en riesgo a los denunciantes, porque gozan de esa rara prebenda”, cuestionó Mulino.

Por último, destacó que “esto no es justicia. Es una extrema flexibilidad disfrazada de garantismo que ha sido el fracaso de la lucha contra el delito en toda América Latina. La ideología jurídica de victimizar a los delincuentes es una herramienta de organizaciones criminales, para validar sus actividades ilícitas”.