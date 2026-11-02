Presidente Mulino sanciona ley que amplía beneficios y descuentos para jubilados y personas de la tercera edad

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes la ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La nueva normativa amplía los descuentos en productos y servicios, principalmente en el área de salud. Entre los beneficios se incluyen rebajas en medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos.

También contempla descuentos en la compra de equipos de asistencia y ayudas técnicas, como prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, camas hospitalarias y sillas de baño.

Además, incorpora beneficios para la compra de ataúdes y urnas, contratación de servicios funerarios y adquisición de pañales desechables para adultos. También incluye descuentos en determinados gastos relacionados con trámites de vivienda cuando el adulto mayor sea propietario.

Otro de los cambios establecidos en la ley es el aumento de las multas para las personas naturales y jurídicas que incumplan la aplicación de los descuentos. Las sanciones podrán alcanzar los B/.5,000.