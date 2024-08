Presidente Mulino se reúne con educadores para hablar de la CSS

La mañana de este miércoles 28 de agosto, el presidente de la República, José Raúl Mulino se reunió con los gremios educadores para abordar las reformas necesarias para buscar soluciones ante el problema financiero de la Caja de Seguro Social (CSS).

Este encuentro forma parte de los que sostiene el mandatario con diversos sectores de la población para lograr acuerdos en cuanto a las decisiones en torno al problema financiero de la CSS.

“Fue una reunión muy sincera donde el presidente les explicó la apertura de este espacio para escucharnos. Ellos pudieron explicar sus posturas. Se acordó un mecanismo para que todo el mundo haga llegar sus aportes a la solución del problema de la Caja de Seguro Social”, explicó la ministra de Educación, Lucy Molinar, que fue quien atendió a los medios de comunicación.

Resaltó que “hubo consenso en que no podemos dilatar la decisión, el presidente dijo muy categóricamente que no va haber privatizaciones, eso no está en la agenda de nadie. Y si está en la agenda de alguien, será particular, pero no en la del gobierno”.

“Se planteó la posibilidad de escuchar a todo el mundo. Porque ellos si pensaban que el gobierno tenía una idea concretan de lo que se iba hacer, el presidente dijo no, estamos escuchando para construir una propuesta que va hacer discutida por todos. Pero queremos la formalidad de los aportes de todos”, manifestó.

La ministra detalló “se dijo si queremos ganar más tenemos que hacer propuestas para saber de dónde sacamos la plata y con ese principio todas las propuestas de todos los sectores van hacer acogida”.

Ante los desafíos que representa este tema, Molinar opinó que “nadie va a salir totalmente contento, porque todos vamos a tener que hacer sacrificios. Lo dijo el presidente, ni los empresarios, trabajadores, educadores, nadie va a salir 100% feliz porque esta es una decisión que tenemos que tomar como país y tenemos que asumir todos una cuota de hacernos a un lado para salvar la Caja de Seguro Social”.

Los representantes de los gremios de educadores se retiraron de la Presidencia de la República sin dar declaraciones a los medios de comunicación. La reunión se desarrolló en el Salón Paz de la Presidencia de la República y acompañaron al presidente, la ministra de Educación Lucy Molinar, Juan Carlos Orillac, ministro de la presidencia y Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud.