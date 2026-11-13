Presidente Mulino veta parcialmente proyecto de ley 700 sobre circuitos electorales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó parcialmente por inexequible el proyecto de ley 700 de 2026, que establece la configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados de la Asamblea Nacional.

En una carta enviada a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, el mandatario sustentó su decisión en la conformación de varios circuitos electorales en la provincia de Chiriquí, al considerar que fueron agrupados por decisiones legislativas y no con base en criterios técnicos, objetivos y de evolución demográfica, como lo establece la Constitución Política.

Por este motivo, Mulino devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley sin sancionarlo, para que se revise el contenido objetado.