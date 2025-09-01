Presidente Mulino viaja a Japón para reunirse con autoridades y empresarios

Este lunes, 1 de septiembre, el presidente José Raúl Mulino salió del país a cumplir con una visita oficial a Japón, la tercera economía más grande del mundo.

En la visita cumplirá una agenda de alto nivel entre el 2 y el 6 de septiembre, entre las ciudades de Tokio y Osaka, incluida una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

“Ya volando a Tokio. Agenda muy importante y pesada, desde reunión con el Primer Ministro hasta con los más importantes grupos y gremios japoneses navieros e industriales conectados con Panamá y con sus intenciones puestas en nuestro país”, posteó el mandatario em su cuenta de X.

Mulino destacó que “este viaje es especial. Desde 1988 he construido relaciones y amigos en Japón. Hoy los veré como presidente del país del que tanto les hablé por muchos años. Gran ocasión y sin duda abrimos espacios de trabajo e inversión conjunta”.

El mandatario panameño también sostendrá encuentros con grupos navieros, con la Asociación de Armadores de Japón (dueños de barcos), un grupo de empresas del sector energético y el Japan External Trade Organization, organismo gubernamental para la promoción del comercio internacional. También están programadas reuniones con los gigantes empresariales Sumitomo y KN Trading Co. LTD, quienes han mostrado un gran interés en invertir en Panamá.