Presidente Mulino y miembros del Gabinete presenta Declaración Jurada de Intereses Particulares a la ANTAI

El presidente de la República, José Raúl Mulino presentó su Declaración Jurada de Intereses Particulares, ante la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo de Arias, informó el departamento de prensa de la Presidencia de la República.

El documento presentado por el Jefe del Ejecutivo se da en cumplimiento del mandato legal establecido en la Ley 316 de 2022. “Este acto forma parte de las obligaciones que rigen el ejercicio de la función pública y refuerza el respeto al marco normativo vigente”, informó el comunicado.Además del presidente Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac y el de Economía y Finanza, Felipe Capman, entre otros miembros del Gabinete, también hicieron lo propio. En Panamá, la Ley 316 de 2022 regula el conflicto de intereses en la función pública y exige a servidores públicos y otros “sujetos obligados” a presentar anualmente una Declaración Jurada de Intereses Particulares, con el fin de para garantizar la transparencia, objetividad y honestidad en el ejercicio de sus funciones.

La ANTAI es la institución encargada de velar por el cumplimiento y aplicación de esta normativa.