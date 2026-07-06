Presunto autor de homicidio en Chame se entrega a las autoridades

Un presunto implicado en un homicidio con arma blanca ocurrido en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional, luego de entregarse voluntariamente como resultado de las acciones operativas desarrolladas tras el hecho.

De acuerdo con la información oficial, una vez se conoció el caso, las unidades policiales activaron diversos operativos de búsqueda e investigación para ubicar al presunto responsable.

Las diligencias permitieron la entrega voluntaria de la persona presuntamente vinculada con el hecho, quien posteriormente fue aprehendida y puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso correspondiente, conforme a lo establecido por la legislación vigente.

La Policía Nacional informó que mantiene acciones operativas y preventivas en todo el país para prevenir y combatir los hechos delictivos que atentan contra la vida, la seguridad ciudadana y la paz social, al tiempo que reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de este caso.