El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias de variada intensidad y tormentas ocasionales en distintos puntos del país durante la tarde y noche de este miércoles 18 de noviembre.

Conforme al reporte emitido, en la vertiente del Caribe, se esperan lluvias con tormentas ocasionales en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón. Durante la noche, las precipitaciones podrían persistir desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas.

Para el Pacífico, el pronóstico contempla aguaceros aislados, algunos puntualmente fuertes y acompañados de tormentas, en Chiriquí, norte de Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y las comarcas Emberá. En horas de la noche se prevén lluvias dispersas en Panamá, Darién y las comarcas Emberá.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 20 °C y 26 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 31 °C y 33 °C.

El IMHPA también prevé vientos de hasta 35 km/h en sectores marítimos del Caribe y la región metropolitana. En el Pacífico occidental y oriental, las velocidades podrían alcanzar los 15 km/h.

Respecto a las condiciones marítimas, se esperan olas de entre 1 y 1.8 metros en el Caribe y de 0.4 a 1.3 metros en el Pacífico, ambas vertientes bajo condiciones de precaución.

Se detallo que los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre 5 y 10, con niveles de riesgo moderado a muy alto.