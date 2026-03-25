Primera Dama de Panamá participa en cumbre global en la Casa Blanca

Por invitación de su homóloga estadounidense, Melania Trump, la primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, se encuentra en Washington D.C. para integrar la reunión inaugural de la coalición internacional “Fostering the Future Together” (Fomentando el Futuro Juntos), informó su despacho.

Destacaron que, este foro de alto nivel, con sede en la Casa Blanca, reúne a primeras damas, líderes globales y expertos para abordar los desafíos del entorno digital en la infancia. El encuentro busca establecer estrategias comunes ante el impacto de la tecnología en el desarrollo infantil, contando con la participación de organismos internacionales y especialistas en educación digital.

“Hoy estamos hablando de Inteligencia Artificial, que es un tema global interesante. Estos encuentros nos unen mucho con todos los países de Centroamérica y Sudamérica, lo cual es muy importante”, destacó Cohen de Mulino a través de un video en sus redes sociales.

Ejes de la participación de Panamá

Durante su intervención, la primera dama presentará los avances de Panamá en la materia, destacando un enfoque que prioriza la innovación, la inclusión y la protección de los menores. Entre los puntos clave que compartirá la delegación panameña sobresalen:

Educación e IA: La incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial en el sistema educativo para fortalecer el pensamiento crítico.

Talento Joven: El impulso a programas de robótica y programación para que los jóvenes sean creadores de tecnología desde edades tempranas.

Conectividad: Acciones para reducir la brecha digital en comunidades rurales mediante tecnologías satelitales.

Seguridad y Estrategia: El fortalecimiento de la ciberseguridad infantil y el desarrollo de la Estrategia Nacional de IA, liderada por la SENACYT.

Liderazgo Regional: El posicionamiento de Panamá como hub de innovación educativa tras haber sido sede de competencias internacionales de robótica.

Agenda estratégica

De forma complementaria, la agenda incluye sesiones de trabajo en el Departamento de Estado y espacios de intercambio con líderes del sector tecnológico y organismos multilaterales.

Como parte del calendario, la primera dama participará además en los Diálogos Regionales de Cónyuges de Jefes de Estado de las Américas, un espacio enfocado en el liderazgo social y el soft power regional. En este encuentro coincidirá con sus homólogas de la región, entre ellas Lucrecia Peinado (Guatemala), Raquel Arbaje (República Dominicana), Signe Zeikate (Costa Rica), Leticia Ocampos (Paraguay) y Rossana Briceño (Belice).

Esta misión oficial representa una oportunidad para fortalecer alianzas con entidades como el Banco Mundial y el BID, posicionando a Panamá como un actor activo en la creación de entornos digitales seguros para la niñez.