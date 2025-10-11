Primera Dama de Panamá recibe homenaje en Nueva York durante el Mes de la Herencia Hispana

La Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Cultura, Maruja Herrera, fueron homenajeadas en Long Island, Nueva York, en el marco del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, durante un acto oficial que destacó la contribución cultural de Panamá y de su comunidad residente en el país norteamericano, informó el Despacho de la Primera Dama a través de un comunicado.

La jornada se inició con una recepción ofrecida por la comisionada de Derechos Humanos del Condado de Nassau, Gloria Jackeline Carvalho, y su esposo Manuel Carvalho, en el restaurante Carvalho’s Rodizio. A la actividad asistieron autoridades locales y panameños destacados que han alcanzado un importante reconocimiento en Estados Unidos.

Posteriormente, en una ceremonia celebrada en el Condado de Nassau, la Primera Dama y la ministra de Cultura recibieron las Llaves de la Ciudad de Mineola de manos del alcalde Paul Pereira, en reconocimiento al aporte cultural de Panamá y al legado de los panameños en el exterior.

Durante el acto, el Ejecutivo del Condado de Nassau, Bruce A. Blakeman, entregó una citación oficial a ambas funcionarias como muestra de aprecio y amistad hacia el pueblo panameño. A su vez, el senador Jack Martins, del distrito 7 de Nueva York, proclamó oficialmente el “Día de Panamá” en el Condado de Nassau, destacando los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones.

“Estas llaves no se me entregan a mí, se le entregan a todo Panamá: a un país pequeño en territorio, pero de corazón inmenso”, expresó la Primera Dama durante su intervención, agradeciendo el reconocimiento y resaltando el papel de la comunidad panameña como embajadora de la cultura y los valores del país en el mundo.

Según el Despacho de la Primera Dama, la visita a Nueva York forma parte de una agenda cultural coordinada junto al Ministerio de Cultura, orientada a fortalecer los lazos con la comunidad panameña en el exterior y a promover la identidad y la diplomacia cultural de Panamá.