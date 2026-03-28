Privadas de Coclé cultivan su futuro en el ‘Huerto Libertad’

El Ministerio de Gobierno ha compartido video del trabajo que realizan las privadas de libertad en el centro de Llano Marín (Penonomé), donde la agricultura se ha convertido en el eje central de su resocialización. En este espacio, bautizado como ‘Huerto Libertad’, las internas dedican sus jornadas a preparar el suelo para la siembra de tomates, frijoles y ajíes, transformando el esfuerzo físico en una herramienta de cambio personal.

Una de las mujeres que forma parte de este proyecto relata cómo la disciplina diaria de levantarse temprano para limpiar el terreno le ha permitido ver su proceso desde una perspectiva distinta, enfocada en la esperanza y la fe.

“Ahorita estamos en el proceso de preparar el terreno, limpiarlo para la siembra. Cuando me veo afuera lo primero que hago es darle gracias a Dios por darme una oportunidad más, por permitirme salir y recuperar a mi familia”, expresó una de las internas sobre el impacto de esta labor en su vida.

Según informó la institución a través de sus canales oficiales, estas semillas representan mucho más que productos agrícolas; son el símbolo del compromiso y la disciplina necesarios para una reintegración exitosa a la sociedad.