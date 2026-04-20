Proceso de disolución del Suntracs sigue

G.ARIAS | El proceso abreviado impulsado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para la disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) avanzó con la realización de su primera audiencia, centrada en la presentación de pruebas. El abogado del Suntracs, Rolando Murgas, explicó que corresponde al Mitradel demostrar que la organización se apartó de sus fines. Según detalló, la contraparte presentó 5 testigos, cuyos interrogatorios se desarrollarán en audiencia el 23 de abril. Añadió que la defensa del sindicato propuso cerca de 50 testigos, cifra que fue reducida a 40 tras un acuerdo. El Ministerio de Trabajo informó que no emitirá declaraciones para no afectar el proceso.