Productores de leche grado C en Chiriquí, buscan mecanismos para salvaguardar la producción nacional

Ante la difícil situación que atraviesan los productores de leche grado C en la provincia de Chiriquí, la mañana de este martes 12 de agosto, un grupo de representantes del sector acudió a la Casa de Gobierno para exponer sus preocupaciones a la máxima autoridad provincial y buscar, en conjunto, soluciones que beneficien a todos los involucrados, informó la Gobernación de Chiriquí mediante un comunicado.

Aixa Santamaría, gobernadora de Chiriquí destacó que el gobierno mantiene sus puertas abiertas al diálogo. “Estamos preocupados por los pequeños productores, dando respuesta a sus inquietudes y realmente interesados en que haya mejores condiciones para todos. A través de la comunicación constante, buscamos estrategias que permitan a los productores seguir procesando y comercializando sus productos”, expresó.

Julián González, director ejecutivo de Aprogalpa, agradeció recalcó que “el objetivo es salvaguardar la producción nacional, que se sienten tranquilos al ver que el gobierno está priorizando la situación de los pequeños productores, e hizo un llamado a la calma mientras, junto a las instituciones competentes, se construyen soluciones a largo plazo para el sector”.

En la reunión también participó el director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Félix Martínez, quien transmitió un mensaje del ministro Roberto Linares, reconociendo que la decisión reciente de la empresa Nestlé podría representar un riesgo por las pérdidas económicas y las posibles afectaciones a la salud animal.