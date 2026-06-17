Profesores y administrativos de la Unachi reciben su pago tras acumular cuatro quincenas de retraso

Administrativos y profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) recibieron hoy, 17 de junio de 2026, el pago correspondiente a la primera quincena del mes, luego de enfrentar una crisis por impagos.

El profesor Erick Miranda, docente universitario con 27 años de servicio en la UNACHI y fundador de la Red Académica Verano TIC, confirmó la información y agradeció el respaldo de los medios de comunicación. “Hoy hemos recibido el pago de la primera quincena en la UNACHI”, señaló, tras reconocer la labor de los periodistas que “no han quitado el dedo del renglón” sobre esta problemática.

Miranda había advertido días atrás sobre la gravedad de la situación, aclarando que no se trataba de una falta de presupuesto común, sino de retenciones no reportadas. “El dinero nos lo descuentan. Se nos descuenta el Seguro Social, el impuesto sobre la renta y una cantidad considerable de compromisos financieros, pero esos fondos no estaban llegando a las entidades correspondientes”, denunció el docente.

Por su parte, Pedro González, designado rector interino de la UNACHI, reveló esta semana que la comunidad universitaria ya acumulaba cuatro quincenas sin recibir sus salarios de manera oportuna, una situación que se agudizó el pasado 12 de junio.

Ante la crisis, el contralor general, Anel Flores, había advertido previamente que la UNACHI no contaba con los fondos necesarios para hacer frente a esas planillas, señalando que la institución debía coordinar directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para encontrar una solución viable que permitiera liberar los pagos ejecutados el día de hoy.