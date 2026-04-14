Programa “armas por comida y medicina” recupera 103 armas de fuego en la 5 De Mayo

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), en coordinación con la Dirección Nacional de Armamento de la Policía Nacional, la DIASP y la Gobernación de Panamá, implementó el programa de intercambio de armas por comida y medicina en el parque El Polvorín, ubicado en la 5 de Mayo, logrando la recuperación de 103 armas de fuego.

Según el reporte oficial, el desglose de lo recuperado indica un total de 23 pistolas, 13 revólveres, 12 escopetas, un fusil, dos rifles y 52 armas de pellet.

Asimismo, se recolectaron 10,397 municiones, 28 proveedores, 134 explosivos y 21 accesorios. Para la ejecución de esta jornada se invirtió un total de B/. 33,820.00.

Se detalló que “estas acciones forman parte de las estrategias del Gobierno Nacional orientadas a reducir la circulación de armas ilegales y fortalecer la seguridad ciudadana”.