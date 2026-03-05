Programa panameño de observadores pesqueros obtiene acreditación internacional en el Pacífico Sur

El Programa de Observadores a Bordo de Panamá (POPSA) fue reconocido internacionalmente durante la 14ª Reunión Anual de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), uno de los principales organismos responsables de la gestión y conservación de los recursos pesqueros en esa región.

Durante el encuentro, los países miembros de la organización alcanzaron consenso para acreditar al programa panameño de observadores POPSA, autorizándolo a brindar servicios de observación en operaciones de transbordo dentro del área de la Convención.

Esta acreditación permitirá que observadores panameños desempeñen funciones a nivel regional a bordo de buques de pabellón extranjero pertenecientes a los países miembros de la organización, fortaleciendo los mecanismos de monitoreo, control y supervisión de las actividades pesqueras internacionales.

El reconocimiento representa un respaldo a la capacidad técnica, la preparación profesional y los altos estándares operativos desarrollados por Panamá en materia de observación pesquera. Asimismo, evidencia la confianza de la comunidad internacional en los sistemas panameños de monitoreo, control y vigilancia, considerados elementos clave para garantizar la sostenibilidad y la transparencia en la gestión de los recursos marinos.

Con esta acreditación, Panamá consolida su presencia y liderazgo técnico en los procesos internacionales de gobernanza pesquera, al tiempo que proyecta el profesionalismo de sus observadores y marinos en escenarios regionales.

El logro también constituye un paso para fortalecer la transparencia y la supervisión de las operaciones pesqueras en el Pacífico Sur, contribuyendo a una gestión responsable y sostenible de los recursos marinos.