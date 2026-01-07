Nacionales

Prohíben la circulación de equipo pesado con motivo del Día de los Mártires

ML | El paso de equipo pesado por el Puente de Las Américas no está permitido.
Redacción
07 de enero de 2026

Con motivo del Día de los Mártires, se prohíbe la circulación de equipos de carga sobredimensionados en todo el territorio nacional, a partir del 8 de enero, desde las 6:00 p.m., hasta el lunes 12 a las 6:00 a.m., informaron de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

De la ATTT, destacaron que solo podrán circular aquellos vehículos de carga que no excedan las siguientes dimensiones:

- 2.50 metros de ancho.

- 20 metros de largo.

- 4.15 metros de alto.

“Esta medida tiene como objetivo garantizar una circulación más fluida y segura para todos. Agradecemos su comprensión y colaboración”, señalaron de la ATTT.

