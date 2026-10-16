Pronostican aguaceros aislados en varias provincias de Panamá durante la tarde

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé condiciones mayormente secas durante la mañana y la noche de este viernes 16 de octubre de 2026, con tormentas y aguaceros en puntos específicos del país durante la tarde.

Según el pronóstico elaborado por el meteorólogo del IMHPA Roberto Martínez, en horas de la mañana se esperan condiciones secas, con cielo parcialmente nublado a despejado. Sin embargo, podrían registrarse lluvias en sectores marítimos del golfo de Panamá y en la zona oriental de Darién.

Para la tarde, el calentamiento diurno y la convergencia de vientos del norte y del sur favorecerían la formación de tormentas y aguaceros en zonas puntuales de Chiriquí, Veraguas, el centro de Azuero, Panamá Norte, Colón, Panamá Este, Darién y las comarcas Gunayala y Emberá.

Durante la noche, se prevé que predominen nuevamente las condiciones secas, aunque podrían presentarse lluvias en el occidente de Chiriquí, principalmente hacia el golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas y el golfo de Panamá. También se esperan algunos nublados con lluvias en la región oriental, Panamá Este y sectores de la comarca Gunayala.

El pronóstico indica que las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 °C y 34 °C, lo que podría generar una sensación térmica elevada.

Además, los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles extremos, principalmente en la vertiente del Pacífico, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición al sol.

En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA prevé condiciones favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico.