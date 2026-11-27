El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé lluvias aisladas en sectores de la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico predominarán condiciones calurosas, con temperaturas que podrían alcanzar los 35 °C.

De acuerdo con el pronóstico elaborado por el meteorólogo Abdiel Vásquez, durante las horas de la mañana se esperan formaciones nubosas acompañadas de lluvias aisladas en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón.

En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé despejado en las provincias centrales y parcialmente nublado en el resto del territorio nacional.

Para horas de la tarde se pronostican aguaceros aislados desde Bocas del Toro hasta la serranía de Guna Yala, en la vertiente del Caribe. Mientras tanto, en el Pacífico no se esperan condiciones meteorológicas significativas, aunque se mantendrán periodos de intenso calor.

Durante la noche persistirán condiciones estables en toda la vertiente del Pacífico. Sin embargo, podrían registrarse nuevos episodios de lluvias dispersas en el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y las zonas montañosas de Bocas del Toro.

Temperaturas y radiación ultravioleta

El informe meteorológico señala que las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 °C y 33 °C en la región oriental, las provincias centrales y Chiriquí, con posibilidad de alcanzar hasta los 35 °C en algunos sectores.

En el occidente del país, particularmente en el Caribe panameño, las temperaturas no superarán los 30 °C en las zonas de la cordillera Central y las tierras altas de Chiriquí.

Respecto a los índices de radiación ultravioleta, estos se mantendrán en niveles moderados principalmente en el Caribe occidental, mientras que en el resto del territorio nacional podrían alcanzar valores extremos.

Advertencia por condiciones marítimas

El IMHPA mantiene condiciones marítimas de advertencia en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico, principalmente por la incidencia de los vientos.

Asimismo, continúan vigentes los avisos de vigilancia por las siguientes condiciones: vientos fuertes, temperaturas y sensación térmica elevadas, lluvias, vientos y tormentas ocasionales, máximas mareas y fuerte oleaje en el Caribe, máximas mareas y fuerte oleaje en el Pacífico