Pronostican lluvias aisladas en sectores del Caribe y áreas montañosas del país

El meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Abdiel Vásquez, informó que para la mañana de este martes se prevén lluvias aisladas en el Caribe, principalmente en Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. En el resto del territorio nacional se espera cielo entre parcialmente nublado y despejado, sin condiciones meteorológicas significativas.

Vásquez explicó que durante la tarde se esperan chubascos en las zonas montañosas de Darién, Costa Arriba de Colón, el norte de Panamá Oeste y las cordilleras de Coclé y Chiriquí. También se pronostican lluvias aisladas en Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas, mientras que en el resto del país predominará un cielo parcialmente nublado.

Para la noche, el especialista indicó que las lluvias aisladas continuarán hacia Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas. En las demás regiones del país no se prevén condiciones meteorológicas de importancia.