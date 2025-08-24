Pronostican lluvias aisladas para este domingo

Para el Caribe, en la mañana de este domingo, 24 de agosto, se esperan cielos de disperso a nublados, con aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica en sectores de la Comarca Ngäbe Bugle y Bocas del Toro, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la tarde y noche, se esperan cielos nublados, con lluvias aisladas, episodios de aguaceros con actividad eléctrica moderadas en sectores de las Comarcas Ngäbe y Guna Yala, Colón, Norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Para el Pacífico, en la mañana, se esperan cielos de disperso a nublados con eventos lluviosos ligeros aislados, actividad eléctrica en sectores el golfo y Tierras Bajas de Chiriquí; para la tarde y noche, se esperan episodios nubosos con aguaceros moderados y actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste, Este y Darién; Azuero, Veraguas, en Chiriquí y la Comarca Ngäbe.

Temperaturas: las mínimaoscilando entre los 14°C y 25°C, en tanto que las máximas estarán rondando desde los 30°C hasta los 32°C.

Vientos: flujos de vientos del Sur en la Mañana con velocidades de 03 a 05 Km/h, cambiando a Oeste Noroeste en la Tarde y Noche, con velocidades de 05 / 15 km/h, para la vertiente Caribe; y para el Pacífico se mantienen flujos del Oeste Noroeste en la Mañana con velocidades de 05 Km/h, cambiando a Sur Suroeste con velocidad de 15 Km/h para la Tarde Noche.

Condiciones Marítimas: en el Caribe se mantienen condiciones favorables, para las actividades, con olas que estarán oscilando desde los 0.61 m en periodos no más de 07 segundos. Para el Pacífico condiciones favorables para las actividades con olas desde los 1.21 m y con periodos de 21 segundos.