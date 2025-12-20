Pronostican lluvias aisladas para este sábado

Este sábado, 20 de diciembre, en la vertiente del Caribe se esperan, en gran parte del día, nublados ocasionales con lluvias aisladas ligeras e intermitentes, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la noche se esperan lluvias aisladas desde Bocas del Toro hasta sectores de Costa Abajo de Colón.

En la vertiente del Pacífico se esperan cielos despejados a parcialmente nublados a lo largo del día con intervalos nubosos en Darién, Panamá y Panamá Oeste. En la tarde hay probabilidad de lluvias aisladas ligeras y esporádicas en Darién, sectores de Panamá, Panamá Oeste y Occidente de Chiriquí.

Temperaturas: Las temperaturas máximas estarán entre 23°C y 26°C en la Cordillera Central y entre 29°C y 34°C en el resto del país.

Viento: En el transcurso del día se espera que predominen los vientos del Noroeste a Noreste con velocidades hasta de 35 km/h en el sector marítimo Oriental y Central del Caribe panameño, golfo de Panamá y costas de Los Santos y velocidades hasta de 25 km/h en la Comarca Guna Yala, Colón, sectores de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales. En el resto del país se esperan vientos variables con velocidades hasta de 20 km/h.

Posibles ráfagas de vientos hasta de 50 km/h en sectores montañosos y Chiriquí.

Condiciones marítimas:

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 1.0 y 2.0 metros y periodos entre 06 y 09 segundos.

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.3 y 1.1 metros y periodos entre 06 y 12 segundos.