Pronostican lluvias con descargas eléctricas para este jueves

Durante el transcurso de la mañana este jueves, 21 de agosto, estarán generándose Iluvias y aguaceros, ambas acompañadas de descargas eléctricas y posibles ráfagas de vientos, según el pronóstico de Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Estos eventos se mantendrán sobre todas las provinciasy comarcas del sector caribeño del país (desde Bocas del Toro hasta la Comarca de Guna Yala) y en gran parte de la vertiente del Pacífico del país como: Darién, Comarca Emberá, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas Sur y Tierras Bajas de Chiriquí.

Veraguas Centro y Tierras Altas de Chiriquí presentarán, cielo nublado.

En la tarde las lluvias con tormentas eléctricas se concentrarán sobre: Chiriquí, Veraguas, Península de Azuero, Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y parte de la Costa Abajo de Colón, el resto del país estará registrando cielo nublado y algunas Iluvias aisladas, de poca y moderada intensidad.

No se descarta la presencia de ráfagas de vientos, durante las tormentas, por el fenómeno conocido como Microrráfagas.

Temperaturas: Ambiente fresco en el país.

Temperaturas máximas en el país oscilaran en: 26°C y 29°C, la Cordillera Central llegando a: 22°C y 28°C.

Viento: Habrá fuerte confluencia de vientos y flujo ciclónico. Viento predominando del Noroeste y Oeste con los del Sur y Suroeste.

Velocidades de vientos sostenidos de:5y 15 km/h.

Condiciones marítimas: Precaución durante la presencia de fuertes tormentas, generando mar picado. Condiciones regulares, para ambos litorales.

El Caribe presentará una altura del oleaje no mayor a los 1.5 metros y periodicidades entre: 05 y 08 segundos.

Región del Pacífico altura del oleaje, llegando hasta 1.5 metros y periodos entre: 08 y 11 segundos.

Índices de Radiación UV-B: Nivel máximo de riesgo, a nivel nacional, entre: Bajo a Alto con índices oscilando desde: 02 a o7 y con tiempo para generar quemaduras de piel entre: 30 a más de 60 minutos.