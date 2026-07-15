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Pronostican lluvias de variada intensidad para este miércoles

Pronostican lluvias de variada intensidad para este miércoles
Pexels | Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia.
Redacción Web
15 de julio de 2026

Durante la mañana de este miércoles se espera cielo parcialmente nublado en gran parte del istmo, con algunos chubascos ocasionales de variada intensidad hacia la provincia de Colón y el norte de Veraguas, informó la meteoróloga del IMHPA, Pilar López.

En la tarde se prevén aguaceros aislados, producto del calentamiento diurno, sobre el oriente del país, la región metropolitana, Veraguas y Chiriquí. Además, podrían registrarse chubascos con actividad eléctrica ocasional en sectores de Colón.

Para la noche se esperan algunas lluvias sobre el golfo de Panamá y el sur de Los Santos. En el Caribe, desde Colón hasta Bocas del Toro, persistirán lluvias ligeras e intermitentes.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29 °C y 34 °C, con una sensación térmica de 40 °C a 41 °C en sectores de Chiriquí. Pilar López recomendó tomar las debidas precauciones durante la jornada debido a las altas temperaturas y la elevada sensación térmica.

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