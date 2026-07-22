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Pronostican lluvias de variada intensidad y tormentas en gran parte del país

Pronostican lluvias de variada intensidad y tormentas en gran parte del país
Pexels | Una persona camina bajo la lluvia.
Redacción Web
22 de julio de 2026

La mañana de este miércoles 22 de julio se esperan lluvias intermitentes sobre el litoral Caribe, con aguaceros y tormentas principalmente en las zonas marítimas del Golfo de Chiriquí y el Golfo de Panamá. Además, se prevén aguaceros aislados en el sur de Veraguas, el sur de Azuero, Panamá Norte, Panamá Este y el oriente del país, informó el meteorólogo Rafael Morán, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la tarde aumentarán las probabilidades de lluvias y aguaceros acompañados de tormentas y ráfagas de viento de forma generalizada, con mayor intensidad sobre las provincias centrales y el occidente del país.

Para la noche, las lluvias continuarán sobre las provincias centrales, el oriente y el occidente del país, con episodios de mayor intensidad en Bocas del Toro.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 31°C, mientras que en las zonas montañosas alcanzarán hasta 21°C. Los índices de radiación ultravioleta estarán entre moderados y muy altos.

En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene una advertencia para el litoral Caribe occidental y oriental por aumento del oleaje, mientras que en el Caribe central y todo el litoral Pacífico las condiciones serán favorables.

Asimismo, permanecen vigentes los avisos de vigilancia por oleaje en el Caribe y por lluvias y tormentas significativas.

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