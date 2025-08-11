Proponen ubicación de estación del ferrocarril y patio de talleres en La Chorrera

Autoridades de la Secretaría Nacional del Ferrocarril y del distrito de La Chorrera realizaron una jornada de trabajo para presentar la propuesta de ubicación de la futura estación de pasajeros y del patio de talleres, infraestructura que generará un impacto socioeconómico en esta región caracterizada por su actividad agroindustrial.

El director de ingeniería de la Secretaría del Ferrocarril, Rolando Lay, explicó al alcalde Eloy Chong, su equipo de trabajo y concejales del distrito, que la ruta contempla “un desarrollo ordenado para movilizar pasajeros, desde esta estación hasta Albrook, en solo 20 minutos aproximadamente”, lo que destacó “mejorará la calidad de vida de los moradores”.

En La Chorrera se ubicará una de las ocho primeras estaciones de la fase 1 del proyecto, que irá desde Albrook hasta Divisa, con inicio de trabajos previsto para 2026. Lay señaló que, además de la estación, en esta zona estará el patio de talleres para los equipos rodantes, lo que refuerza la importancia de coordinar esfuerzos con las autoridades locales.

El alcalde Chong coincidió con las autoridades presentes en respaldar el proyecto y acordaron con la Secretaría “desarrollar otras jornadas para buscar desarrollar, a la par de esta obra, la creación o ampliación de vías de acceso a la estación para que se dé un verdadero crecimiento regional”.

La propuesta contempla que la estación de La Chorrera se ubique en el área conocida como La Yayas. Según las autoridades del distrito, La Chorrera es el segundo corregimiento en producción ganadera, alberga grandes empresas avícolas y es el principal productor y exportador de piña del país.