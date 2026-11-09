Protesta con cierre de portones por falta de pago de quincenas en la UNACHI

Este lunes, 9 de noviembre, miembros de la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Chiriquí (ASEUNACHI) mantienen una medida de protesta con el cierre de los portones de la institución y carteles en mano, en reclamo por la falta de pago de sus salarios.

La medida se registra pese a que el pasado 28 de octubre la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida solicitado por la universidad para cubrir compromisos salariales.

Sin embargo, representantes de la UNACHI explicaron que los recursos aprobados solo alcanzarían para cubrir la primera quincena de octubre.

Según información extraoficial, tanto al personal administrativo como a los docentes se les adeudan las dos quincenas de octubre. Además, aseguran que aún no han recibido el pago correspondiente a la primera quincena de ese mes, pese a que se consiguieron los recursos para cubrirla.

La situación genera preocupación ante la proximidad del próximo pago de noviembre, previsto para el día 12, ya que los funcionarios reciben sus salarios los días 12 y 26 de cada mes.