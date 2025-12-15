Proyecto Siete Cuencas gana nuevo aliado para limpiar ríos y proteger la Bahía de Panamá

La empresa Recuperación de Proteínas (Redeprosa) firmó un convenio de cooperación por tres años con la organización Marea Verde, sumándose al proyecto Siete Cuencas, iniciativa orientada a reducir la contaminación en los principales ríos, costas y manglares que desembocan en la Bahía de Panamá.

El acuerdo fue formalizado en La Casa de Wanda, en Juan Díaz, por Elías Tuñón, gerente general de Redeprosa, y Mirei Endara de Heras, presidenta de Marea Verde.

Conforme al reporte, el proyecto Siete Cuencas tiene como objetivo detener los desechos sólidos, especialmente plásticos, antes de que lleguen al mar, mediante la instalación de barreras flotantes y tecnologías de recolección en los principales ríos de la ciudad, entre ellos: Juan Díaz, Tocumen, Matasnillo, Matías Hernández, Río Abajo y Curundú.

“La protección de nuestras cuencas es esencial para el futuro del país y requiere un esfuerzo conjunto. Desde Redeprosa asumimos el compromiso de aportar soluciones reales y ser parte activa en la construcción de un entorno más limpio y saludable. Este convenio refleja nuestra visión de sostenibilidad y nuestra responsabilidad con la comunidad y el ambiente”, señaló Elías Tuñón, gerente general de Redeprosa.

Se detalló que Marea Verde ha logrado interceptar más de 500 mil kilogramos de desechos, antes de que lleguen a la Bahía de Panamá. De ese total, más de 54 mil kilogramos fueron recuperados para reciclaje.