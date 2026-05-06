Pueblos de Wargandí presionan por inicio del centro de salud de Mortí

Autoridades tradicionales de la Comarca Guna de Wargandi, encabezadas por el Cacique Arnulfo López, llevaron a cabo una visita a la Coordinadora General del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas UCP-MINGOB, Mayelín Palacio, para darle seguimiento al proyecto de construcción del Centro de Salud de Mortí.

Según el reporte oficial, López y su equipo de trabajo expresaron la importancia de esta obra de salud para su pueblo y destacaron la necesidad que cuanto antes se inicie la construcción del proyecto tan esperado en su comarca.

Se detalló que la Coordinadora Palacio reiteró que: ya está adjudicada la construcción del Centro de Salud de Mortí, y solo se está a la espera del refrendo de la Contraloría General de la República para que se dé la orden de proceder.

El Centro de Salud de Mortí, con préstamo del Banco Mundial y ejecutado por el Ministerio de Gobierno a través de la UCP, será construido a un costo de 5, 489, 695. 59 balboas y beneficiará a más de 2, 780 habitantes, procedentes de las comunidades de Nurra, Wala y Mortí.