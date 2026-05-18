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¿Qué pasaría si renunciara la rectora Etelvina de Bonagas?

La posibilidad de una eventual dimisión de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí ha provocado diferentes reacciones. El Estatuto Universitario dice que, ante una vacante, el vicerrector académico podría ocupar el cargo

¿Qué pasaría si renunciara la rectora Etelvina de Bonagas?
Cortesía | Entrada principal de la Unachi, en Chiriquí.
¿Qué pasaría si renunciara la rectora Etelvina de Bonagas?
ML | Etelvina de Bonagas.
¿Qué pasaría si renunciara la rectora Etelvina de Bonagas?
Amilkar Rodriguez
18 de mayo de 2026

Aumenta la incertidumbre en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), tras los rumores surgidos, durante la semana pasada, de una posible renuncia de Etelvina de Bonagas, al cargo de rectora. Hay quienes se mantienen atentos al futuro administrativo, y en consecuencia académico, de esta casa de estudios superiores.

Además, esperan una resolución rápida que devuelva la tranquilidad. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial sobre la posibilidad de una renuncia. El escenario ha abierto el debate sobre qué ocurriría institucionalmente en caso de concretarse la salida de la máxima autoridad universitaria.

De acuerdo con el artículo 37 del Estatuto Universitario, cuando se produzca una vacante temporal en el cargo de rector, la rectoría será asumida de manera interina siguiendo el orden de prelación establecido: primero el vicerrector académico, luego el vicerrector de investigación y postgrado y posteriormente el vicerrector administrativo.

El mismo estatuto señala que, en caso de una vacante absoluta durante los primeros cuatro años del periodo rectoral, el Tribunal Superior de Elecciones deberá convocar en un plazo no mayor de tres meses a nuevas elecciones para completar el periodo correspondiente. Asimismo, si la vacante absoluta se produce durante el último año de gestión, será el vicerrector académico quien complete el periodo restante.

En este sentido, el profesor y miembro de la Apunachi, Cristian Nieto, explicó que una eventual renuncia activaría automáticamente el proceso electoral universitario. “En tres meses se deben realizar las elecciones y posteriormente habría un periodo de aproximadamente seis meses para que la persona electa tome posesión del cargo”, detalló.

Por su parte, Alexis Rivera, representante de los administrativos manifestó que “es importante señalar que no atacamos a las autoridades competentes para que realicen su trabajo, sino para que nos apoyen, siendo nosotros los administrativos el sector más vulnerable”.

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La Unachi sigue enfrentando diferentes casos judiciales

ml | En los últimos meses, la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) ha enfrentado varias controversias administrativas, financieras y judiciales, según las autoridades competentes.

Uno de los casos más relevantes ha sido el de la decana de la Facultad de Medicina, la doctora Evelia Aparicio de Esquivel, quien fue separada de su cargo mientras enfrenta una investigación por presunto peculado por error. Según la Fiscalía Anticorrupción, entre 2017 y 2022 habría ejercido simultáneamente funciones como doctora, docente y decana en horarios coincidentes, lo que presuntamente derivó en el cobro de doble salario.

“La situación aún nos mantiene preocupados, ya que si se mantiene la rectora contaremos con un cerco presupuestario para nuestra casa de estudios. Tenemos una incertidumbre, ya nos pagaron los salarios hace unos días, pero no sé qué pueda pasar mañana”.

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