$!¿Qué pasaría si renunciara la rectora Etelvina de Bonagas?

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> En los últimos meses, la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) ha enfrentado varias controversias administrativas, financieras y judiciales, según las autoridades competentes.Uno de los casos más relevantes ha sido el de la decana de la Facultad de Medicina, la doctora Evelia Aparicio de Esquivel, quien fue separada de su cargo mientras enfrenta una investigación por presunto peculado por error. Según la Fiscalía Anticorrupción, entre 2017 y 2022 habría ejercido simultáneamente funciones como doctora, docente y decana en horarios coincidentes, lo que presuntamente derivó en el cobro de doble salario.