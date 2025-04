Quince mil docentes sin nombramientos

Quince mil maestros y profesores siguen sin nombramiento a nivel nacional, comunicó la ministra de educación Lucy Molinar en una conferencia de prensa, luego de que se cuestionará sobre la cantidad de maestros desempleados.

La coordinadora de recursos humanos de la Regional de Panamá Centro Cristine Navas detalló que el primer proceso de selección para escoger a los docentes fue el 28 de febrero y la segunda etapa, del 18 al 21 de marzo, que ya culminó.

Navas mencionó que una vez cerrada la etapa Meduca y la Dirección Regional de Educación elevan las vacantes desiertas por licencia de gravidez, licencia dentro y fuera del ramo, renuncias y jubilaciones.

En ese sentido, la coordinadora indicó que las vacantes especiales que quedan disponibles pueden verse mediante el Provel, plataforma que utiliza dicha institución, que permite a los docentes del país postularse a las plazas que surjan de los diferentes concursos, ya sea por nombramientos, traslados directivos y cualquiera que se genere durante el año escolar.

Por su parte, la educadora Bletzy Montero, dijo “seguimos en la espera de nuestro nombramiento, me apersono a la comisión en busca de una vacante, ya que en ninguna de las 2 fases fui elegida; hay una problemática a nivel nacional, tengo los puntos y la educación, pero no me dan la oportunidad”. La docente agregó que no entiende porqué aún existe burocracia al momento de ser seleccionados para una plaza de empleo.

La profesora Yuramis Yhon considera que: “es una falta de respeto que no nos tomen en cuenta, nos apersonamos todos los días a la Comisión Regional y de repente veo colegas firmando contrato sin saber en qué momento salieron esas plazas laborales”.

Sin embargo, desde el Meduca nos afirmaron que todos los docentes conocen el procedimiento de las vacantes especiales, “no es necesario llegar hasta la Comisión Regional en busca de respuesta, ellos deben seguir los parámetros ya establecidos”.