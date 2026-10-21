Quincena pendiente en la Unachi y expectativa por el próximo pago

Docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúan a la espera del pago de la primera quincena de octubre, que debió hacerse efectiva el pasado 12 de octubre, mientras crece la incertidumbre ante la proximidad del próximo desembolso salarial, previsto para el 26 de octubre.

Félix Estrada Kapell, presidente de la Asociación de Profesores de la Unachi (Apunachi), señaló que todavía no existe una respuesta definitiva sobre cuándo se pagarán los salarios pendientes y pidió a las autoridades universitarias mantener informada a la comunidad cada 24 horas.

“Debería estar estableciendo canales de comunicación casi de manera permanente, cada 24 horas, para que pueda mantener informada a la comunidad y evitar las especulaciones”, manifestó Kapell.

El dirigente indicó que, según consultas realizadas con personal vinculado a la administración, el rector Absel Navarro Camarena se encuentra en la ciudad capital realizando gestiones relacionadas con la situación.

Por su parte, la administración de la Unachi informó que mantiene gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para dar seguimiento al traslado de una partida interinstitucional destinada a cumplir con los compromisos salariales y garantizar el funcionamiento de la institución.

Kapell expresó su preocupación ante la posibilidad de que se repita el escenario de meses anteriores, cuando se acumularon tres quincenas pendientes para docentes y administrativos. Aunque reconoció las dificultades que enfrenta el país tras el sismo, recalcó que los trabajadores cumplen con sus obligaciones y necesitan certeza sobre cuándo recibirán sus salarios.