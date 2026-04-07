Reabren el Puente de las Américas tras inspección; restringen paso de carga pesada

Luego de la inspección realizada por el equipo interinstitucional liderado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), las autoridades informaron la reapertura parcial del Puente de las Américas, con restricciones para garantizar la seguridad de los usuarios.

A partir de la medida, se permite la circulación únicamente de motos, autos sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster. En tanto, se mantiene la prohibición para buses de gran tamaño y todo tipo de camiones, salvo los vehículos de emergencia.

El MOP indicó que durante los próximos siete días se llevará a cabo un monitoreo constante de la estructura, con el objetivo de evaluar su comportamiento ante las cargas. Estas evaluaciones incluirán mediciones topográficas y ensayos técnicos especializados.

La entidad también destacó el respaldo de las instituciones que participaron en la inspección, entre ellas el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional de Panamá.