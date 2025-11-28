Reabren el Sendero Los Quetzales tras jornada de limpieza del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente informó que el Sendero Los Quetzales reabrió hoy sus puertas al público, luego de que guardaparques y personal técnico lograran despejar los tramos afectados por la caída de seis árboles.

La institución señaló que la rápida intervención permitió restablecer el acceso y garantizar condiciones óptimas de seguridad para los visitantes. A partir de este 28 de noviembre, turistas nacionales e internacionales pudieron ingresar con normalidad al sendero desde las 5:00 de la mañana.

Los equipos de Áreas Protegidas efectuaron tareas de limpieza y remoción de obstáculos para asegurar que el tránsito sea seguro, especialmente ante el incremento de visitantes que se espera todo el fin de semana.

Miambiente destacó que la reapertura del emblemático sendero coincide con la dinámica turística que vive el distrito de Boquete, donde se realizan los desfiles conmemorativos de la Independencia de Panamá de España, lo que se prevé impulse aún más la llegada de excursionistas a este destino natural.