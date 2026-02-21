Realizan primer simulacro de incendio de masa vegetal en Tierras Altas, Chiriquí

Un total de 175 unidades de entidades de respuesta participaron en el Primer Simulacro de Incendio de Masa Vegetal (IMAVE) Tierras Altas 2026, realizado en la Finca Agrorismo, ubicada en Brisas del Norte, corregimiento de Volcán, provincia de Chiriquí.

El ejercicio buscó fortalecer la coordinación y respuesta rápida ante emergencias ambientales de gran magnitud.

El simulacro incluyó la participación del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Ambiente, SINAPROC, Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras, Ministerio de Salud, Alcaldía de Tierras Altas y ONG SAR Panamá, entre otros. Se evaluaron protocolos de reacción, interoperabilidad y comunicación entre equipos de primera respuesta para proteger el ambiente, comunidades y vidas humanas.

La actividad contó con la presencia de autoridades como la Gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría Muñoz, y representantes de instituciones involucradas, quienes destacaron la importancia de la preparación y el trabajo articulado para enfrentar emergencias.