Realizan simulacro de abordaje en la Bahía de Panamá como parte del ejercicio PANAMAX

El Pacífico panameño fue escenario durante siete días de las maniobras del ejercicio multinacional PANAMAX 2026, con la participación de fuerzas navales de Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos y Panamá.

Como parte del entrenamiento, miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA) de la Policía Nacional de Panamá llevaron a cabo, en la bahía de Panamá, simulaciones de abordaje e intervención de buques, búsqueda y rescate, e inspecciones marítimas. Durante la fase Alpha de esta actividad, personal de operaciones especiales de los Estados Unidos actuó como asesor, según informó la sargento Elise Renaldi, del Ejército de los Estados Unidos.

El objetivo de este despliegue fue fortalecer la interoperabilidad entre los estamentos de seguridad, perfeccionar sus capacidades operacionales y optimizar la respuesta coordinada ante escenarios marítimos de alta complejidad.