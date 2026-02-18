Realizarán jornada gratuita de detección temprana de cáncer de piel en el Parque Urracá

Fundacáncer anunció la realización de una Jornada de Detección Temprana de Cáncer de Piel el próximo sábado 21 de febrero de 2026, en el Parque Urracá, desde las 7:00 a.m.

Durante esta actividad, especialistas ofrecerán revisión gratuita de lunares y otras lesiones cutáneas, con el fin de identificar señales tempranas de cáncer de piel, una de las enfermedades oncológicas con mayor incidencia en el país. La organización recordó que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados llegar temprano.

El evento forma parte de los esfuerzos de prevención en conjunto con la Asociación Panameña de Dermatología, el Colegio Nacional de Técnicos de Urgencias Médicas y el Despacho de la Primera Dama.

Para más información, los ciudadanos pueden comunicarse al número 6780-7774.