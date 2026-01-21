Reanuda el juicio por el caso Odebrecht

Este miércoles 21 de enero continuará el juicio del caso Odebrecht luego que el tribunal atendiera la necesidad de que las partes revisarán un nuevo bloque de documentación incorporada al expediente.

La pausa fue ordenada por la jueza Baloísa Marquínez tras concluir la presentación de pruebas extraordinarias del Ministerio Público, según informaron del Órgano Judicial (OJ).

La audiencia ordinaria se reanudará, en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, con la presentación de las objeciones que la querella y los defensores estimen pertinentes respecto de las pruebas aducidas.

Cumplida esta etapa, corresponderá a la querella y a las defensas aducir sus pruebas extraordinarias, corriéndose traslado a la Fiscalía para que proceda a su examen y formule las observaciones correspondientes.