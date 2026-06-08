Recapturan en Mañanitas a prófugo de La Joyita condenado por homicidio

La Policía Nacional (PN) informó de la recaptura de Daniel Enrique Padilla Lasso, de 42 años, quien se había evadido del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio y cumplía condena por homicidio

Según la entidad, la captura se produjo durante operativos desarrollados en la barriada Santa Mónica, en el corregimiento de Mañanitas, donde el prófugo fue ubicado escondido en una residencia abandonada.

La Policía detalló que, mediante labores de inteligencia, se confirmó que Padilla Lasso estaba vinculado al Pabellón 11 de La Joyita, información que permitió orientar las acciones de búsqueda y dar con su paradero.

Padilla Lasso era requerido por un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.