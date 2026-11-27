Cuatro acciones de amparo de garantías constitucionales presentadas por funcionarios que prestaban servicios en la Junta Comunal de Cerro Silvestre no fueron admitidas por juzgados del Tercer Circuito Judicial de Panamá, informó la Alcaldía de Arraiján.

El caso se relaciona con la desvinculación de trabajadores que figuraban en la planilla del Concejo Municipal, pero brindaban servicios en esa junta comunal. La situación generó cuestionamientos de la presidenta del Concejo Municipal, Yohana Saldaña, quien en octubre pasado rechazó la decisión de la alcaldesa Stefany Peñalba de separar a ocho funcionarios.

Las resoluciones administrativas que originaron los recursos fueron emitidas el 30 de septiembre de 2026 por la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Municipio de Arraiján.

De acuerdo con la Alcaldía, dos de las demandas, presentadas por Vielka Rudas Ojo y Yesenia Esther Sánchez de la Cruz, fueron rechazadas el 9 de noviembre por el Juzgado Primero de Circuito Civil. Mientras que las de Stephanie Beatriz Cedeño Sánchez y Bill Espinosa Lorenzo fueron no admitidas por el Juzgado Tercero de Circuito Civil, el 17 y 23 de noviembre, respectivamente.

Los tribunales ordenaron el archivo de los expedientes electrónicos y el desglose de las pruebas aportadas, una vez queden ejecutoriadas las decisiones.

La Alcaldía aclaró que la no admisión de los amparos no representa un pronunciamiento sobre el fondo de las actuaciones administrativas cuestionadas.