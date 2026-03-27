Rechazan donación de 350 mochilas al dirigente comarcal Josué Pedrol

El dirigente comarcal Josué Pedrol informó que fue expulsado de un centro educativo en la comarca Ngäbe-Buglé cuando intentaba entregar mochilas donadas a estudiantes, en un hecho que calificó como planificado.

Según el dirigente, la situación ocurrió en el Centro Educativo Básico General del corregimiento de Cascabel, en el distrito de Mironó. Pedrol aseguró que la visita había sido previamente coordinada con la directora del plantel, Emérita Montezuma, a quien se le notificó semanas antes sobre la donación realizada por la empresa Minera Panamá.

Pedrol detalló que, “al llegar al lugar, fuimos recibidos por la directora y varios docentes con pancartas en rechazo a la donación, lo que impidió la entrega del material escolar”.

El dirigente sostuvo que, “debido a la situación, no pudimos concretar la entrega de 350 mochilas que en un acto de buena voluntad íbamos a obsequiar a los estudiantes”.

Se intentó obtener la versión del Ministerio de Educación y de la directora del centro educativo; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.